Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (2)

BABASINAKARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞ

Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu'nun (27) babası Nejdet Karanlıkoğlu, kızının herkes tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi. Karanlıkoğlu, "10 senedir orada çalışıyor. İşini yarım saat aksatmamıştır. Herkes tarafından çok sevilen ve tanınan biriydi. Büyüğüne ve küçüğüne saygılıydı. Çalıştığı yerde eğitimler alıyordu. 30 kişi ona bağlı çalışıyordu" dedi.