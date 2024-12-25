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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (2)

        BABASINAKARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞBalıkesir'deki patlamada hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu'nun (27) babası Nejdet Karanlıkoğlu, kızının herkes tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:35
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        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen 11 işçinin otopsi işlemleri tamamlandı (2)
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        BABASINAKARACİĞERİNİ VERMEK İSTEMİŞ

        Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybeden Selin Karanlıkoğlu'nun (27) babası Nejdet Karanlıkoğlu, kızının herkes tarafından çok sevilen biri olduğunu söyledi. Karanlıkoğlu, "10 senedir orada çalışıyor. İşini yarım saat aksatmamıştır. Herkes tarafından çok sevilen ve tanınan biriydi. Büyüğüne ve küçüğüne saygılıydı. Çalıştığı yerde eğitimler alıyordu. 30 kişi ona bağlı çalışıyordu" dedi.

        Bekar ve 2 kardeşi olduğu öğrenilen Karanlıkoğlu'nun, karaciğer hastalığıyla mücadele eden babası Nejdet Karanlıkoğlu için donör olmak istediği ancak uyumlu çıkmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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