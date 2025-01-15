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        Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:05
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        Nefes borusuna şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı; o anlar kamerada
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki anaokulu öğrencisi M.C.’yi, okul müdürü Altan Demirel Heimlich manevrası yaparak kurtardı. O anlar okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

        Cennetayağı Mahallesi'ndeki Fatma-Sevim Kıyakoğlu Anaokulu'nda eğitim gören bir kız öğrencinin nefes borusuna annesinin okul çıkışında verdiği şeker kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden okul müdürü Altan Demirel, yardıma koştu. Demirel, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı. Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Olayın ardından okul müdürü Demirel, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Öğrencinin ailesi ise müdüre ve öğretmenlere minnettar olduklarını belirtip, "O an panik içinde ne yapacağımızı bilemedik. Müdürümüzün müdahalesi sayesinde kızımız sağlıklı bir şekilde yanımızda" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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