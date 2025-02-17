Bandırmaspor - İstanbulspor: 1-0
STAT:17 EylülHAKEMLER: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay ErcanBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk.
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay Ercan
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk.70 İbrahim Kaya), Paixao (Dk.70 Louzif), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk.46 Hikmet Çiftçi), Billal Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk.50 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç
İSTANBULSPOR: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk.88 Özcan Şahan), Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa (Dk.77 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Yiğit Fidan, Diarra (Dk.88 Yusuf Ali Özer), Okan Erdoğan, Loshaj
GOL: Dk.27 Paixao (Penaltı)
SARI KARTLAR: Dk.8 Mehmet Özcan, Dk.80 Atınç Nukan, Dk.83 Diony, Dk.90+7 Akın Alkan (Bandırmaspor), Dk.22 Yiğit Fidan, Dk.61 Yunus Bahadır (İstanbulspor)
KIRMIZI KART: Dk.69 Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor)
1’inci Lig’in 25’inci haftasında İstanbulspor’u konuk eden Bandırmaspor, Paixao’nun penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yendi.
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