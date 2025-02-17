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        Bandırmaspor - İstanbulspor: 1-0

        STAT:17 EylülHAKEMLER: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay ErcanBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:05
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        Bandırmaspor - İstanbulspor: 1-0
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay Ercan

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Diony, Ndongala (Dk.70 İbrahim Kaya), Paixao (Dk.70 Louzif), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk.46 Hikmet Çiftçi), Billal Messaoudi, Rahmetullah Berişbek (Dk.50 Hakan Bilgiç), Mulumba, Faruk Can Genç

        İSTANBULSPOR: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk.88 Özcan Şahan), Tuncer Duhan Aksu, Vorobjovas, Sambissa (Dk.77 Şeref Özcan), Emir Kaan Gültekin, Kubilay Sönmez, Yiğit Fidan, Diarra (Dk.88 Yusuf Ali Özer), Okan Erdoğan, Loshaj

        GOL: Dk.27 Paixao (Penaltı)

        SARI KARTLAR: Dk.8 Mehmet Özcan, Dk.80 Atınç Nukan, Dk.83 Diony, Dk.90+7 Akın Alkan (Bandırmaspor), Dk.22 Yiğit Fidan, Dk.61 Yunus Bahadır (İstanbulspor)

        KIRMIZI KART: Dk.69 Tuncer Duhan Aksu (İstanbulspor)

        1’inci Lig’in 25’inci haftasında İstanbulspor’u konuk eden Bandırmaspor, Paixao’nun penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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