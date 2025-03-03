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        Ayvalıkgücü buzdan 3 puan çıkardı

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımı daha önce Bölgesel Amatör Lig'den çıkaran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste iki sezon Play-Off oynayıp, bu yıl ise şampiyonluk mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor deplasmanından altın değerinde galibiyetle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:50
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        Ayvalıkgücü buzdan 3 puan çıkardı
        ABONE OL

        3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımı daha önce Bölgesel Amatör Lig'den çıkaran teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde üst üste iki sezon Play-Off oynayıp, bu yıl ise şampiyonluk mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor deplasmanından altın değerinde galibiyetle döndü. Rakibini karlı havada, kötü zeminde Ali Habeşoğlu ve Namık Barış Çelik'in golleriyle 2-1 yenen Ayvalık, son 5 haftada namağlup 4'üncü galibiyetini aldı. Ayvalıkgücü grupta 42 puanla lider 52 Orduspor'un 3 puan gerisinde ikinci sıraya tırmandı.

        Galeri
        Galeri

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