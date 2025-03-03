Balıkesirspor hata yapmadı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 galibiyet, 2 beraberlikle liderliğe yükseldiği müthiş serinin ardından deplasmanda Muğlaspor'a yenilerek rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Balıkesirspor, Çayelispor deplasmanında hata yapmadı. Rize'de kardan temizlenen suni çim zeminde oynanan karşılaşmayı tecrübeli ismi Muhammed Demirci'nin tek golüyle 1-0 kazanan Balıkesir, puanını 42 yaparak Muğlaspor'un genel averajla önünde liderliğini korudu. Son 9 hafta öncesi kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Balıkesirspor, önündeki 5 maçın 4'ünü evinde oynama avantajına sahip olacak.

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