Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor hata yapmadı

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 galibiyet, 2 beraberlikle liderliğe yükseldiği müthiş serinin ardından deplasmanda Muğlaspor'a yenilerek rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Balıkesirspor, Çayelispor deplasmanında hata yapmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor hata yapmadı
        ABONE OL

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 7 galibiyet, 2 beraberlikle liderliğe yükseldiği müthiş serinin ardından deplasmanda Muğlaspor'a yenilerek rakibinin kendisini yakalamasına engel olamayan Balıkesirspor, Çayelispor deplasmanında hata yapmadı. Rize'de kardan temizlenen suni çim zeminde oynanan karşılaşmayı tecrübeli ismi Muhammed Demirci'nin tek golüyle 1-0 kazanan Balıkesir, puanını 42 yaparak Muğlaspor'un genel averajla önünde liderliğini korudu. Son 9 hafta öncesi kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Balıkesirspor, önündeki 5 maçın 4'ünü evinde oynama avantajına sahip olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        Kaza üzerine kaza! Hamile kadının trajik sonu!
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        3 eşsiz eser keşfedildi
        3 eşsiz eser keşfedildi
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol
        Rubio: Putin'i müzakereye ikna etmek en önemli yol

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü buzdan 3 puan çıkardı
        Ayvalıkgücü buzdan 3 puan çıkardı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 7 kişi yakalandı
        Bandırmaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Bandırmaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Bandırmaspor - Ümraniyespor: 2-0
        Bandırmaspor - Ümraniyespor: 2-0
        Futbol: Trendyol 1.Lig
        Futbol: Trendyol 1.Lig
        Erdek'te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erdek'te sahte alkol ve kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı