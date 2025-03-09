Balıkesirspor - Tire 2021 FK: 1-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Balıkesirspor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Tire 2021 FK'ya 2-1 yenildi, zirveyi Adıyamanspor deplasmanında rakibi sahaya çıkmayınca 3 puanı hükmen hanesine yazdıracak Muğlaspor'a kaptırdı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda ev sahibi 10'uncu dakikada Sadet Yiğit'in golüyle öne geçti. Tire 2021 FK, 49'uncu dakikada Murat Elkatmış ve 76'da Serhat Baştan'la 3 puana uzandı. Bal-Kes'te Bertuğ Bayar, 78'inci dakikada kırmızı kart gördü. Grupta Balıkesirspor 42 puanda kalırken, 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tire ise 26 puana ulaşıp nefes aldı.

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