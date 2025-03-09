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        Balıkesirspor - Tire 2021 FK: 1-2

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Balıkesirspor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Tire 2021 FK'ya 2-1 yenildi, zirveyi Adıyamanspor deplasmanında rakibi sahaya çıkmayınca 3 puanı hükmen hanesine yazdıracak Muğlaspor'a kaptırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:50
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        Balıkesirspor - Tire 2021 FK: 1-2
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Balıkesirspor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Tire 2021 FK'ya 2-1 yenildi, zirveyi Adıyamanspor deplasmanında rakibi sahaya çıkmayınca 3 puanı hükmen hanesine yazdıracak Muğlaspor'a kaptırdı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda ev sahibi 10'uncu dakikada Sadet Yiğit'in golüyle öne geçti. Tire 2021 FK, 49'uncu dakikada Murat Elkatmış ve 76'da Serhat Baştan'la 3 puana uzandı. Bal-Kes'te Bertuğ Bayar, 78'inci dakikada kırmızı kart gördü. Grupta Balıkesirspor 42 puanda kalırken, 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Tire ise 26 puana ulaşıp nefes aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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