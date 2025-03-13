Edremit Belediyesi Gürespor 25 yıl sonra Süper Lig'de

KADINLARBasketbol Ligi'nde bu sezon namağlup lider olan Edremit Belediyesi Gürespor geçen hafta evinde Burhaniye Belediyespor'u 79-50 yenerek bitime 5 maç kala 25 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi garantiledi. Ligde oynadığı 25 maçı da kazanan, en yakın takipçisine 5 galibiyet fark atan Gürespor, büyük mutluluk yaşadı. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, takımın daha önce Federasyon Kupası'nı da kazandığını hatırlatıp, "Lig boyunca gösterdikleri üstün gayret ve başarı neticesinde Edremit'imize iki şampiyonluk kupası getirerek bizleri gururlandıran Körfezin Melekleri'ne önümüzdeki sezon mücadele vereceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız" dedi. Edremit Belediyesi Gürespor Başkanı Agah Ferhatoğlu ise bundan sonraki süreçte Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de ilçenin gururu olmaya devam edeceklerini söyledi. Edremit, ligde yarın Bursa Uludağ Basketbol deplasmanına çıkacak.