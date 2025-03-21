Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın ilk duruşması yapıldı

BALIKESİR'de patlayıcı fabrikasında meydana gelen, 11 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa ile tutuksuz sanık patlayıcı üretim müdürü Murad B., ilk kez hakim karşısına çıktı.

Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'ZSR Patlayıcı A.Ş.' isimli mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, geçen yıl 24 Aralık'ta patlama oldu. Patlamada Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ile Kimya Mühendisi Özlem Özçakır yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa tutuklandı, patlayıcı üretim müdürü Murad B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8 sayfalık iddianame Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad B. ve Hulusi Yağız Aboumarsa iddianamede, sanık olarak yer aldı. Sanıklar hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, olay mahalline intikal eden ekiplerin, incelemelere patlamamış kapsüllerin tahliyesinin ardından başlayabildiği belirtildi. İncelemelerde fabrikanın çatı ve duvarlarının yıkıldığı, makinelerin tamamen tahrip olduğu ve cesetlerin büyük ölçüde deformasyona uğradığı tespit edildiği vurgulandı.

PATLAMA ANINA AİT GÜVENLİK KAMERASI KAYDI YOK

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede fabrikanın güvenlik kameraların olay günü saat 08.27.41'e kadar kayıt yaptığı, patlama anına ilişkin ise herhangi bir kayıt bulamadığına iddianamede dikkat çekildi. Bu durumun patlama nedeniyle kamera ve bağlı ekipmanların zarar görmesinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi. Patlamanın dış kaynaklı olmadığı da raporlandı. Yaralanan işçiler Sedef Örs, Hamide İrgali ve Asuman Kara'nın tedaviye alınmalarının ardından verdikleri ifadelerinde "Rutin mesaimize başlamıştık. Herhangi bir olumsuzluk yoktu. Bir anda kendimizi moloz yığınları arasında bulduk" sözleri de iddianameye girdi. PATLAMADA İKİ İHTİMALE DİKKAT ÇEKİLDİ Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde fabrikadan alınan numunelerde PETN, RDX, TNT ve kalsiyum sülfata rastlandığı belirtildi. İddianamede yer verilen uzman bilirkişi heyetinin raporuna göre, patlamanın kimyasal maddelerin infilakı ve üretim biriminde üst üste istiflenmiş kapsüllerin patlamasıyla gerçekleştiği vurgulandı. Kapsüllerin patlamasına neden olarak ise iki ihtimalin bulunduğu belirtildi. Patlamada yaşamını yitiren Selin Karanlıkoğlu'nun kurutma odasından aldığı bir kabın infilak etmesi veya lak hazırlama odasında lak sıvısının infilak edip, üretimi tamamlanıp, paketlenmiş kapsülleri infilak ettirmiş olmasıyla gerçekleşmiş olabileceği belirtildi. KİMYA MÜHENDİSİ UYARIDA BULUNMUŞ Patlamada yaşamını yitiren birim yöneticisi, kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın, iş yerinde üretimi tamamlanarak iş yerinin içerisine depolanan kapsüllerin başka bir yere taşınması konusunda talepte bulunduğu da iddianameye girdi. Diğer vardiya görevlileri tanıklar Sefai Akkın ile Süleyman Eroğlu'nun da kolluk güçleri tarafından alınan ifadelerinde fazla miktarda ürün depolandığını, Özçakır'ın üst amirlerine durumu bildirmesine rağmen sonuç alamadığını söylediğine de iddianamede dikkat çekildi. İddianamede, üretimi tamamlanmış ürünlerin uygun şartlara haiz başka bir depoya taşınması ve bu şekilde bir tedbirin alınmış olması halinde bu büyüklükteki patlamanın engellenebileceği ya da en az hasarla bertaraf edebileceği kanaati oluştuğu da vurgulandı. 3 KİŞİ ASLİ, 1 KİŞİ İSE TALİ KUSURLU BULUNDU

Bilirkişi raporunda şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ve patlayıcı üretim müdürü Murad B., gerekli özeni göstermedikleri gerekçesiyle asli kusurlu, iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa ise işletmenin çeşitli birimlerindeki görevlendirmeler noktasında koordinasyon ve uygunsuzlukları işverene bildirmemesi nedeniyle tali kusurlu bulundu. Patlamanın önlenebileceği veya hasarın azaltılabileceği vurgulanarak, yetkililerin ihmalinin altı çizildi. SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Patlamaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa ile tutuksuz sanık patlayıcı üretim müdürü Murad B., patlamada yaralanan ve yaşamını yitiren fabrika çalışanlarının aileleri ile avukatları katıldı. 'YÖNETİM ADINA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMA YETKİM YOK' Tutuklu sanık Cem Yılmaz, mahkemede verdiği ifadede, şirkette 2023 yılı ağustos ayından itibaren sözleşmeli olarak çalıştığını belirterek, "İddianamede, genel müdürden sonra en yetkili kişi olduğum belirtilmiş. Ancak ben sadece sözleşmeli olarak görev yapıyorum. Yönetim adına herhangi bir işlem yapma yetkim yoktur. Patlama olan birim bana bağlıdır. Ürünler paketlendikten sonra sevk alanına götürülmektedir. Patlamaya dair herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Patlama sırasında odanın kapısından çıkmak üzereydim. İlk yaptığım şey alanda denetim yapmak oldu. O sırada tek bir patlama sesi duydum ve hemen olay yerine yöneldim. Yıldırım düştüğüne dair uyarı sistemi çalışmıştı. 'Yıldırım düştü' anonsu geldi" dedi. Bilirkişi raporunda, patlamanın kesin sebebinin belirlenemediğini söyleyen Yılmaz, "Darbe, ateş ya da kıvılcım ihtimalleri üzerinde duruluyor. Statik elektrik de bir diğer ihtimaldir" ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Serkan Bozoğlu ise "Sorumlu müdür olarak görev yapıyorum. Üretimle doğrudan bir bağlantım yok. Patlamaya neden olabilecek durum, yeni üretilen ürünlerin eski ürünlerin yanına konması olabilir. Normalde bu ürünlerin alandan çıkarılması gerekir ancak bazen hata yapılabiliyor. Patlayıcılar konusunda sorumlu müdür benim, ancak bu alandaki sorumluluk Özlem Özçakır'a aittir" dedi.

Tutuklu sanık Hulusi Yağız Aboumarsa da fabrikada yüksek güvenlikli çalışma ortamı bulunduğunu, çalışanlarla sürekli toplantılar yapıldığını belirterek eğitimler verildiğini söyledi. Olaydan önce bir çalışanın kurutma odasından aldığı kabı önce paketlenmiş kapsüllerin üzerine koyup daha sonra mühendisin odasına götürmesinin teknik olarak olmaması gereken bir durum olduğunu belirten Aboumarsa, "Olay anında fabrikaya 10 kilometre mesafedeydim. Bir patlama olduğunu düşündüm ama bizim fabrika olduğu aklıma gelmedi. Telefon geldikten sonra hemen fabrikaya giderek toplanma noktasından çalışanları köye doğru uzaklaştırdık. İkinci patlama ihtimaline karşı itfaiye ve jandarmayla sağlam kapsülleri dışarı taşıdık" dedi. Ölen 11 kişinin yakınları ise duruşmada verdikleri ifadede firma tarafından maddi ve manevi zararlarının karşılanması için ödeme yapıldığını söyledi. 11 aileden 7'si şikayetçi olmazken, 4 aile şikayetçi olduklarını belirtti. Duruşma tanık ifadelerinin alınmasıyla devam ederken, taraf avukatları iddianameye ilişkin savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti şirketin müdür vekili Cem Yılmaz ve patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verirken; iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa'nın ise yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Heyet, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep ederek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi. 'BASİT BİR İŞ KAZASI DEĞİL' Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Çetin Karamüftüoğlu’nun ailesinin avukatı Çiğdem Akbulut, duruşma sonrası yaptığı açıklamada "24 Aralık 2024 tarihinde Balıkesir'de ZSR patlayıcı fabrikasında 11 işçi arkadaşımızın kardeşimizin katledildiği bir patlama gerçekleşti. 'Katledildiği' diyoruz. 'Hayatını kaybettiği' demeyi tercih etmiyoruz. Çünkü bize göre bu bir işçi katliamıdır. Yargılamaya bugün başlandı. Daha toplanması gereken çok fazla delil var, daha araştırılması gereken çok fazla konu var. Dinlenmesi gereken çok fazla insan var. Bunlara dayanarak söylüyoruz ki bu bir katliamdır. Biraz önce sona eren duruşmada sanıkların, bazı tarafların dile getirdiği gibi üzücü bir olay basit bir iş kazası değildir" dedi.