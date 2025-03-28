Balıkesir'deki protesto gösterilerine 7 gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen protestoya katılan 5 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla, 2 kişi ise hakaret içerikli sloganlara eşlik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak savcılığa sevk edilen 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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