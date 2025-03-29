Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda 'Midilli' kuyruğu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 9 günlük bayram tatilini Yunanistan'ın Midilli adasında geçirmek isteyenler Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruk oluşturdu.

Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen bin kişi bilet aldı. Seferler arasında Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki güzergahı tercih eden vatandaşlar, arife günü Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruk oluşturdu.

Tur acentesi işletmecisi Ali Jale, her bayram yoğun talep gördüklerini ancak bu yıl beklentilerin altında bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Önceki bayramlarda arife günü yaklaşık 6-7 bin kişi Midilli'ye geçiş yapıyordu. Bu bayram ise bu sayı bin oldu. 9 günlük tatil süresine rağmen vatandaşların planlarını daha kısa tuttuğunu gözlemliyoruz. Tatilcilerin büyük bir kısmı, pazartesiden itibaren dönüşe geçecek" dedi.