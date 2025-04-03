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        Ayıların ormanda kovanlara zarar verip balları yediği anlar fotokapanla görüntülendi

        BALIKESİR'in Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde geçimlerini bal üreterek kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yediği anları, bölgeye kurulan fotokapanla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 10:19 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:25
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        Ayıların ormanda kovanlara zarar verip balları yediği anlar fotokapanla görüntülendi
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi’nde geçimlerini bal üreterek kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yediği anları, bölgeye kurulan fotokapanla görüntüledi.

        Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi’nde geçimlerini bal üretimiyle kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yemesiyle zor günler geçiriyor. Mahalleli, ormandaki kovanlara zarar veren ayıları, yerleştirdikleri fotokapanla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'

        Ballıpınar Mahallesi'nde 150 kovanı bulunan Metin Dinç ve 100 kovanı olan Çetin Şen, kendilerine verilen bal siparişlerini yerine getiremediklerini söyledi. Kovanların bulunduğu yerlere, ayıların gelmemeleri için sesi açık halde radyo bıraktıklarını söyleyen Dinç ile Şen, "Ayılar radyo sesine alıştılar. Yine geliyorlar. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bir yıllık geçim kaynağımız yok oldu. Yaşadığımız sorunu, Erdek Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletip destek isteyeceğiz" dediler.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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