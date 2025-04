Mustafa Gürsel: Ligi yakalayacağımız en üst noktada bitirmek istiyoruz

TFF 1'nci Lig'in 32'nci haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son yılların en etkili taraftar grubu önünde oynadıklarını ifade edem Teknik Sorumlu Mustafa Gürsel, "Taraftarlarımıza destekleri için çok teşekkür ederim. İlk 45 dakika içinde oyuna hemen hemen hiç giremedik. Rakibimiz de bir tek pozisyon yakaladı. İkinci yarıda ise iki savunma hatası sonunda, iki golü kalemizde gördük. Hele hele ikinci golü adeta kendi kalemize attık. Kocaeli gibi güçlü bir takım önünde, yediğimiz iki golün ardından ve 80'inci dakikadan sonra, üstelik sert esen rüzgara karşı 2-2’yi yakalamak kolay değil. Aslında bu maçı kazanmayı çok istiyorduk. Ama bazen çok istemek, oyunu olumsuz etkileyebiliyor. Bizim için de öyle bir gündü. Sahamızdaki normal oyunumuzu sergileyemedik. Ancak yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Aldığımız puan bize moral oldu. Önümüzde 6 maç kaldı. Bu 6 haftada her şey olabilir. Çünkü her hafta ligde değişik hesaplar yapılabiliyor. Kocaelispor, şampiyonluk için çok avantajlı. Ancak bizim için de ikincilik şansı her zaman var. Bu 6 maçta en yüksek puanı almaya ve ligi yakalayacağımız en üst noktada bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.