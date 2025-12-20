Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:34 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:34
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı

        Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque

        Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)

        Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)

        Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

