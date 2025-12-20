Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Kadir Akıllı
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Aydın), Ndongala (Dk. 83 Samake), Emirhan Acar (Dk. 46 Kehinde), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak (Dk. 67 Topalli), Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Tanque
Erzurumspor FK: Orbanic, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 87 Adem Eren Kabak), Eren Tozlu, Giorbelidze, Mustafa Yumlu, Crociata, Orhan Ovacıklı, Benhur Keser (Dk. 67 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 77 Sylla)
Goller: Dk. 45 Eren Tozlu, 90+4 Baiye (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 89 Adem Eren Kabak (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 68 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 68 Gerxhaliu, Dk. 87 Crociata, Dk. 89 Sylla (Erzurumspor FK)
BALIKESİR
