        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup olan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Vazgeçmek yok, daha çok hırslanarak devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 16:05
        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, girdikleri net pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

        Maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

        "Kendi sahamızda en az 1 puan alacak hem oyunu oynadık hem de pozisyonlara girdik. İkinci yarı her şeyi yaptık, çok bastırdık ama bir türlü golü bulamadık. Onun için üzgünüz, oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden ötürü kutluyorum. Biz Bandırmasporuz, bu tip şeyleri daha önce çok yaşadık. Oyunumuzdan ve mücadelemizden taviz vermeden devam edeceğiz. Mağlup olduğumuz maçlara baktığımızda kazanacak oyunu ortaya koyduk fakat girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda telafi eder üstesinden geliriz. Vazgeçmek yok, daha çok hırslanarak devam edeceğiz. Lig de kendimizi bir an önce üst grubun içine atmak istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları buradan mutlu göndermek istiyorduk ama olmadı. En kısa sürede bunu başaracağız."

        - Erzurumspor FK cephesi

        Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta da maça galibiyet amacıyla çıktıklarını dile getirdi.

        Rakiplerini iyi analiz ettiklerini vurgulayan Özbalta, şunları kaydetti:

        "Kazandığımız bir galibiyet çok önemliydi. Tribünde taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Erzurum halkına çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerle beraberler, bizi destekliyorlar. Bizim bu işle alakalı çok iyi şeyler yapacaklarımıza inanıyorlar ve biz de onları inşallah mahcup etmemek için çok uğraşıyoruz. Bu galibiyet önce oyuncularıma armağan olsun. Bugün çok büyük bir mücadeleleri vardı. Daha sonra da Erzurum halkına ve taraftarlarımıza armağan olsun."

