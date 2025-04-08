BALIKESİR de jandarma ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne (İBB) yönelik Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu nun babası Hasan İmamoğlu na ait yazlık evde arama yaptı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ye yönelik Yolsuzluk soruşturması kapsamında 19 Mart ta gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu, 23 Mart ta tutuklandı. Soruşturma sürerken, dün jandarma ekipleri Ekrem İmamoğlu nun babası Hasan İmamoğlu na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi ndeki yazlık eve gitti. Evin kapısını çilingire açtırarak giren jandarma ekipleri, arama yaptı. Ekiplerin evde yaptıkları arama sonrası bölgeden ayrıldığı öğrenildi.