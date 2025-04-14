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        Bandırmaspor - Iğdır FK: 1-1

        STAT:17 EylülHAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed OrcanBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:46 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:46
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        Bandırmaspor - Iğdır FK: 1-1
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Hakan Bilgiç, Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Dk.64 Mulumba), Paulinho (Dk.64 Ndongala), Murat Cem Akpınar (Dk.72 Paıxao), Billal Messaoudi, Diony (Dk.84 Faruk Can Genç)

        IĞDIR FK: Bahadır Han Güngördü, Cebrail Karayel, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Dk.78 Daniel Avramovski), Gökcan Kaya, Regattin (Dk.90 Aly Malle), Valentin, Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (Dk.46 Ahmet Emin Engin), Bruno (Dk.84 Rosaıro)

        GOLLER: Dk.22 Messaoudi (P) (Bandırmaspor), Dk.7 Regattin (Iğdır FK)

        KIRMIZI KART: Dk.90 Cebrail Karayel (Iğdır FK)

        SARI KARTLAR: Valentin, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Cebrail Karayel (Iğdır FK)

        1’inci Lig 34’üncü hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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