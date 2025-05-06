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        TIR garajında park halindeki otomobil yandı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, TIR garajında park hainde olan otomobil motor kısmından alev alarak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:45
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        TIR garajında park halindeki otomobil yandı
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, TIR garajında park hainde olan otomobil motor kısmından alev alarak yandı.

        Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. TIR garajında park halinde bulunan Recep A.’ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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