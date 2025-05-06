TIR garajında park halindeki otomobil yandı

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. TIR garajında park halinde bulunan Recep A.’ya ait 26 NF 496 plakalı otomobilin motor bölümünden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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