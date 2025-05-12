Kazada yaralanan üniversiteli Bergin, hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Üniversite öğrencisi Bergin Serdar'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 CGK 527 plakalı otomobil, dereye uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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