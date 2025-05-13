Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'a taraftar morali

        3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında perşembe günü Mazıdağı Fosfatspor'a evindeki rövanş öncesi avantaj elde etmek için konuk olacak Balıkesirspor'a taraftardan moral geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'a taraftar morali
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında perşembe günü Mazıdağı Fosfatspor'a evindeki rövanş öncesi avantaj elde etmek için konuk olacak Balıkesirspor'a taraftardan moral geldi. Balıkesirspor'un Balıkesir Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanını çok sayıda taraftar izledi. Tribünlerde meşaleler yakıp tezahürat yapan taraftarlar futbolcuları tek tek tribüne çağırarak destek oldu. Balıkesirspor yönetimi, "Play-Off maçları öncesi antrenmana gelerek takımımıza destek olan tüm Balıkesirspor sevdalılarına teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        ABD Başkanı Trump Suudi Arabistan'da
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Daha 4 yaşındaydı... Ölümle biten oyun!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Açık seçik kıyafet yasağı
        Açık seçik kıyafet yasağı
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Kuvayımilliye kahramanı İbrahim Ethem Akıncı vefatının 75. yılında anıldı
        Kuvayımilliye kahramanı İbrahim Ethem Akıncı vefatının 75. yılında anıldı
        Kazada yaralanan üniversiteli Bergin, hayatını kaybetti
        Kazada yaralanan üniversiteli Bergin, hayatını kaybetti
        Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış (2)
        Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış (2)
        Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış
        Kazada ölen sürücü, 14 yıl önce geçirdiği kazada felç kalmış
        Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Balıkesir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi
        Kuşcenneti Milli Parkı baharda gelen kuşlarla renklendi