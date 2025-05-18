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        Ayvalıkgücü rövanşa çıkıyor

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu evinde kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor yarın deplasmanda 1-0 kaybettiği Play-Off grup finalinin rövanşında Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:07
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        Ayvalıkgücü rövanşa çıkıyor
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen şampiyonluğu evinde kaybeden Ayvalıkgücü Belediyespor yarın deplasmanda 1-0 kaybettiği Play-Off grup finalinin rövanşında Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip Hüsnü Uğur Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada normal sezonun son haftasında yaşanan olaylar yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle taraftarından yoksun olacak. İlk maçı tek farkla kaybeden Ayvalık rövanşta tur için en az 2 farklı kazanmaya çalışacak. Ayvalıkgücü'nün tek farklı galibiyetleri halinde ise maç uzatmaya gidecek. Kırmızı-beyazlı ekip finale çıkarsa 4'üncü Grup'taki Kahramanmaraş İstiklalspor-Sebat Gençlikspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kahramanmaraş ekibi ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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