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        Kız arkadaşını öldüren şüphelinin eniştesi de gözaltında

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (23) bıçaklayarak öldüren Burak İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:59
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        Kız arkadaşını öldüren şüphelinin eniştesi de gözaltında
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (23) bıçaklayarak öldüren Burak İ.'nin (26) yakalanmasının ardından onu saklayan eniştesi de gözaltına aldı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkisindeki sitenin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, ilçede ayakkabı satan Burak İ., 1 ay önce kiraladığı evinin balkonunda kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin ile alkol alırken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Burak İ., kız arkadaşını bıçakla yaraladı. Dilruba Elif Çetin yere düşerken, Burak İ. ise kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sevke dilen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        HATAY'DAN GELİP, ERDEK'TE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞ

        Olay yerinde önlem alan Erdek polisi, kaçan Burak İ.'yi evinin yakınında yakaladı. Burak İ. ile kendisini sakladığı öne sürülen, ismi açıklanmayan eniştesi de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu süren Burak İ. ve eniştesi, ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

        Erdek Cumhuriyet Savcılığı, Erdek'e Hatay'dan bir süre önce geldiği ve burada yaşamaya başladığı öğrenilen Dilruba Elif Çetin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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