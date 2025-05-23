Bandırmaspor - Boluspor: 1-0

1’inci Lig Play-Off yarı final rövanşında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor’u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk maçı da 4-1 kazanan Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

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