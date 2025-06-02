Ayvalıkgücü'nde Başkan Babayiğit'ten veda mesajı

3'üncüLig'de üst üste 3 sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan, bu yıl şampiyonluğu son hafta kaybettikten sonra Play-Off finalinde de 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor'da Başkan Mehmet Babayiğit görevinden ayrılıyor. Kırmızı-beyazlılarda Babayiğit, kulübün resmi sosyal medya sayfalarından veda mesajı yayınlayarak 23 Haziran'da düzenlenecek genel kuruldu yeniden aday olmayacağı duyurdu. Ayvalıkgücü'nde 6 yıldır başkanlık yapan Babayiğit, "Son üç sezondur taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmak bizlere hem gurur hem de güç verdi. 38 yıl sonra Ayvalık halkına yeniden 2. Lig final heyecanını yaşatmanın onurunu ve mutluluğunu tattık. Ancak son 1 ayda iki final kaybetmenin acısı ve hüznü benim için tarif edilemez. Çünkü Ayvalıkgücü bizim için sadece bir kulüp değil, bir sevda. 6 yıllık süreçte bizlere inanan, destek olan, hiçbir zaman yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim. Lütfen haklarınızı helal edin. Benim de tüm haklarım sizlere helaldir. Ama artık dinlenme vakti geldi.

Çünkü çok yorulduk, çok yıprandık, Şimdi sıra biraz soluklanmakta. Sevdamız aynı kalacak" dedi.