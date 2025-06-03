Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime, yıl sonuna kadar ara verildi

Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

BALIKESİR’in Bandırma ilçesindeki bir okulda çiçek hastalığı teşhisi konulan öğrencilerin ders gördüğü sınıfta eğitime, öğretim yılı sonuna kadar ara verildi.

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