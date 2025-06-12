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        Ayrı yaşadığı eşini yaralayıp mezarlıkta intihar etti

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Ayhan'ı (42) yaralayan ve yanındaki komşusu Behiye A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:27 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:27
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        Ayrı yaşadığı eşini yaralayıp mezarlıkta intihar etti
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Canan Ayhan'ı (42) yaralayan ve yanındaki komşusu Behiye A.'yı da vurmak isterken tabancası tutukluk yapan Ayhan Ayhan (46), daha sonra gittiği mezarlıkta intihar etti. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Canan Ayhan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Ayvalık'ta, gözlük fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi Canan Ayhan, saat 08.00 sıralarında işe gitmek üzere oturduğu daireden çıktı. Bir bankada temizlik görevlisi olan kapı komşusu Behiye A. ile karşılaşan Ayhan, birlikte apartmandan indi. Binadan çıktıkları sırada Canan Ayhan'ın önünü, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayhan Ayhan kesti. Ayhan, yanındaki tabancayı eşine doğrultup, peş peşe ateşledi. Canan Ayhan, çene ve omzundan yaralandı.

        TABANCASI TUTUKLUK YAPINCA KAÇTI

        Ayhan Ayhan, daha sonra tabancasını panikle kaçmaya çalışan Behiye A.'ya doğrultup, tekrar tetiğe bastı. Tabancası tutukluk yapan Ayhan, kaçtı.

        İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Canan Ayhan, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Canan Ayhan'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Jandarma ekipleri, kaçan Ayhan Ayhan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada Altınova Mezarlığı'nda birinin tabancayla kendini vurduğu ihbarı yapıldı. Mezarlığa geçen polis ekipleri, intihar eden kişinin Ayhan Ayhan olduğunu belirledi.

        Öte yandan, Altınova'da uzun yıllar kebapçı dükkanı işleten Ayhan Ayhan'ın eşini tabancayla yaraladığı anların, yakındaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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