Balıkesir'de orman yangını (3)

Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün ilimiz genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi Cumhuriyet Savcılarımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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