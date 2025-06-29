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        Balıkesir'de orman yangını (3)

        VALİLİK:4 KİŞİ GÖZALTINDABalıkesir'in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 00:07 Güncelleme: 29.06.2025 - 00:07
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        Balıkesir'de orman yangını (3)
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        VALİLİK:4 KİŞİ GÖZALTINDA

        Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında çıkan orman yangınıyla ilgili Balıkesir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün ilimiz genelinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi Cumhuriyet Savcılarımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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