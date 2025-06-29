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        Balıkesirspor'da Kaygılaroğlu yası

        3'üncü Lig'deki Balıkesirspor'un eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:03
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        Balıkesirspor'da Kaygılaroğlu yası
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        3'üncü Lig'deki Balıkesirspor'un eski başkanlarından Metin Kaygılaroğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kaygılaroğlu, Balıkesir’deki evinde yaşamını yitirdi. 1981-1984 ve 1986-1987 yılları arasında Balıkesirspor başkanlığı görevini yürüten Metin Kaygılaroğlu, kırmızı-beyazlı camiaya önemli hizmetlerde bulunmuştu. Evli ve iki çocuk babası olan Metin Kaygılaroğlu, aynı zamanda ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun da büyükbabasıydı. Metin Kaygılaroğlu’nun cenaze töreninin, yurtdışında bulunan aile yakınlarının da katılımıyla 1 Temmuz Salı günü Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenmesi bekleniyor. Balıkesirspor da Kaygılaroğlu'nun vefatı üzerine, "Eski başkanlarımızdan Metin Kaygılaroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhum Kaygılaroğlu’na Allah’tan rahmet, sevenleri, yakınları, akrabaları ve camiamıza başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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