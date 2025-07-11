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        Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını (2)

        KIRSALMAHALLE BOŞALTILDIBursa Balıkesir sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve alevler Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi'ne doğru ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:20
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        Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını (2)
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        KIRSALMAHALLE BOŞALTILDI

        Bursa Balıkesir sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve alevler Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi'ne doğru ilerledi. Kırsal mahalle Valilik kararıyla boşaltıldı ve vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve 174 personel ile müdahale edilmektedir” ifadelerini kullandı. Dursunbey Kızılay Şubesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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