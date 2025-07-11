Bursa-Balıkesir sınırında orman yangını (2)

KIRSALMAHALLE BOŞALTILDI

Bursa Balıkesir sınırında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve alevler Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi'ne doğru ilerledi. Kırsal mahalle Valilik kararıyla boşaltıldı ve vatandaşlar KYK yurduna yerleştirildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Dursunbey ilçemiz Bayıryüzügüney ve Adaören Mahalleleri kırsalı ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 5 su tankeri, 2 dozer, 1 kepçe, 16 hizmet aracı, 2 TOMA, 3 ambulans, 6 otobüs ve 174 personel ile müdahale edilmektedir” ifadelerini kullandı. Dursunbey Kızılay Şubesi ekipleri de bölgede çalışmalarını sürdürüyor.