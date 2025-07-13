Manyas'ta orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIBalıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Doğancı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı kırsal Doğancı Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve ormana sıçrayan yangın ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın hakkında açıklama yapan Gönen Kaymakamı ve Manyas Kaymakam Vekili Ahmet Altıntaş, "Tarladaki yapılan çalışmalar sırasında çıkan bir yangın ormana da sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz havadan ve yerden müdahale yaptı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması devam ediyor" dedi.
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