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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİBalıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürdürülürken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sona erdiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:20
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        HAVADANMÜDAHALE SONA ERDİ

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürdürülürken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sona erdiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda personelin mücadele ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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