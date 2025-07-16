Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürdürülürken, havanın kararması ile birlikte havadan müdahalenin sona erdiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda personelin mücadele ettiği öğrenildi.

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