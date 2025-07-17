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        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde

        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:45
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        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde
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        BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale ikinci gününde de havadan ve karadan devam ediyor.

        Altıeylül ilçesi kırsal Kirazköy Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İlk müdahalenin Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığı yangın için çevre illerden de takviye ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Bahadır Mahallesi valilik kararıyla tedbir amacıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerin müdahalesi son buldu. Alevlere gece boyunca 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale devam edildi. Sabah saatleri itibarıyla alevlerin büyük ölçüde azaldığı alanda, günün ilk ışıklarıyla 2 uçak, 2 helikopter ile hava müdahalesi de başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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