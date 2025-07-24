Bandırma'da zeytinliklere sıçrayan yangın kontrol altında

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde anızların yakılması ile çıkıp zeytinliklere sıçrayan yangın, ekiplerin 10 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında Bandırma ilçesi Erdek Körfezi'nin karşı kıyısında çıktı. Anız yakılmasının ardından alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Sanayi yatırım arazilerinin de etkilendiği yangında alevler, Çanakkale kara yolu ile Erdek Körfezi arasında kalan zeytinliklere sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarıyla çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın, 10 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.