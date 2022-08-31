Balıkesir'de 17 kişinin yaralandığı kazada ölen Zeliha Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 17 kişiden biri olan Zeliha Özdemir (53) hayatını kaybetti.

Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan ve Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılan Zeliha Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zeliha Özdemir bugün memleketi Akçaköy Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Akçaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Özdemir’in ablası olan merhume Özdemir’in cenaze namazını İlçe müftüsü Muharem Dutar kıldırdı. Özdemir Akçaköy Mahalle camisinde kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Özdemir ailesi yakınları ile sevenleri katıldı.

Ahmet Güney yönetimindeki 10 AGY 092 plakalı midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada araçtaki 17 kişi yaralanmıştı. Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenilmişti.

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