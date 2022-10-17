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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nadir Karakaşlı Balıkesir Barosu'nun yeni başkanı oldu

AA

Nadir Karakaşlı Balıkesir Barosu'nun yeni başkanı oldu

BALIKESİR (AA)- Balıkesir Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. İki adayın yarıştığı kongrede 604 oy alan Av. Nadir Karakaşlı başkanlığa seçilirken rakibi Av. Keziban Kalcı 476 oyda kaldı. Bu sonuçla Av. Nadir Karakaşlı, 102 yıllık geçmişi olan Balıkesir Barosu’nun yeni başkanı oldu.

Balıkesir Barosu olağan seçimli genel kurulu hafta sonu Baro Hizmet Binasında yapıldı. Seçimlerde Av. Nadir Karakaşlı ve Av. Keziban Kalcı başkanlık için yarıştı. Av. Hakan Topaloğlu ise yönetim kuruluna bağımsız olarak aday oldu.

Mevcut Başkan Av. Erol Kayabay’ın aday olmadığı ve çarşaf liste usulü yapılan seçimlerde Av. Nadir Karakaşlı 604 oy alarak seçimim galibi oldu. Karakaşlının yönetimi ise blok halinde göreve seçildi.

Genel kurulun Divan Başkanlığını Av. Tarık Erülgen yaparken katipliklerini Av. Çağlar Karaman, Av. Elif Güney ve Av. Şevval Yalçın yaptı. Kongre öncesi kısa bir açılış konuşması yapan Divan Başkanı Tarık Erülgen, son dönemde avukatlık mesleğini ve avukatların isimlerini kullanarak yapılan dolandırıcılık olaylarındaki artışa dikkat çekerek üyelerin ve özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların bu olaylar karşısında dikkatli olmalarını istedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda mevcut yönetimin faaliyet ve denetim raporları okunarak oylandı ve yönetim üyelerce ibra edildi.

Kongreyi kazanan Av. Nadir Karakaşlı meslektaşlarını desteklemek için arkasında, yanında ve önünü açmak için önünde olacaklarının söyledi.

Karakaşlı, “Kararlıyız daima cesur ve tüm meslektaşlarına her zaman hesap veren bir baro yönetimi oluşturmak ve bunu sonuna kadar sürdürmek için kararlıyız. Avukatlık herhangi bir serbest meslek değildir. Hukuk devleti olmanın ve açık yasa hükmünün gereği hayata geçirilmelidir. İşte baro öncelikle bunu sağlamak için vardır, var olmalıdır. Baronun amacı her avukat için mesleğin sürdürülebilir olmasını sağlamak olmalıdır. Baro yönetimi hizmet alanıdır baro organlarında görev almak somut olarak avukatlara ve avukatlık mesleğine hizmet etmektir.” dedi.

Öte yandan seçimi kazanan Karakaşlı’nın yönetim kurulunda Av. İbrahim Akyüz, Av. Murat Atiler, Av. Mustafa Özdemir, Av. Duygu Güvenç, Av. Neşe Fıçıcı, Av. Bilge Başaran, Av. Gamze Örs Hysni, Av. Onur Bulut, Av. Gamze Yelbey Aça, Av. Burak Arslan yer almakta.

Disiplin Kurulunda ise Av. İbrahim Menderes Çölova, Av. Çiğdem Dönmez, Av. Senem Şen Girgin, Av. Diğdar Daşkın, Av. Cansu Gürcan Özkoca, Denetleme Kurulunda Av. Menderes Mete, Av. Funda Özkanay Dokur, Av. Semih Demir isimleri yer alıyor.

Av. Nadir Karakaşlı ve ekibinin Türkiye Barolar Birliği Delege Adayları ise Av. Alpsan Öztekin, Av. Emine Nur Çöller ve Av.Yusuf Kara.

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