Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 21:32 Güncelleme: 31.01.2025 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlü A.A'yı yakaladı.

        Firari hükümlü A.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        ﻿

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        MSB: Eurofighter için fiyat teklifi bekleniyor
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Kaza geliyorum demez!
        Kaza geliyorum demez!
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        Bir aile yok oldu! 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Otobüs şoförüne sürpriz kutlama
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Aras Bulut İynemli'nin zor günü
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Yemedik, içmedik, gezdik
        Yemedik, içmedik, gezdik

        Benzer Haberler

        Erdek sahiline 2 porsuk ölüsü vurdu
        Erdek sahiline 2 porsuk ölüsü vurdu
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
        Balıkesir'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca öldü
        Balıkesir'de karbonmonoksitten zehirlenen karı koca öldü
        Kocaçay'da ıslah çalışması yapılıyor
        Kocaçay'da ıslah çalışması yapılıyor
        Balıkesir'de aranan 22 firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de aranan 22 firari hükümlü yakalandı
        Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı
        Balıkesir'de kuyuya düşen inek kurtarıldı