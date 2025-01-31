Balıkesir'de 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

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