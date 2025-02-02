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        Erdek sahilinde porsuk ölülerine rastlandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Çuğra Mevki'nde deniz ve derenin birleştiği bölgede kıyıya vurmuş şekilde iki porsuk ölüsüne rastlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:15
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        Erdek sahilinde porsuk ölülerine rastlandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Çuğra Mevki'nde deniz ve derenin birleştiği bölgede kıyıya vurmuş şekilde iki porsuk ölüsüne rastlandı.

        Durumu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine ve belediye ekiplerine haber verdi.

        Ekipler yaptıkları incelemelerde Çuğra Mevki'nde bulunan derelerde yaşayan porsukların doğal yollardan öldüğünü belirleyerek herhangi bir yara, diş ve darp izine rastlanmadı.

        Yapılan incelemelerin ardından porsuklar uygun şartlarda toprağa gömüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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