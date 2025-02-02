Erdek sahilinde porsuk ölülerine rastlandı

Ekipler yaptıkları incelemelerde Çuğra Mevki'nde bulunan derelerde yaşayan porsukların doğal yollardan öldüğünü belirleyerek herhangi bir yara, diş ve darp izine rastlanmadı.

Durumu gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine ve belediye ekiplerine haber verdi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Çuğra Mevki'nde deniz ve derenin birleştiği bölgede kıyıya vurmuş şekilde iki porsuk ölüsüne rastlandı.

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