Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

BALIKESİR'de boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz'ü öldüren Saygın Altınöz (51), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mudanya ilçesinde Saygın Altınöz, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Havva Altınöz'e 2022'de boşanma davası açtı. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir'e yerleşti. Havva Altınöz, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ile kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA VURDU

Yaklaşık 3 ay sonra tahliye olan Saygın Altınöz, Balıkesir'in kırsal Çekirdekli Mahallesi'ne yerleşti. İddiaya göre Saygın Altınöz, gizlilik kararına rağmen Havva'nın evini buldu. 27 Nisan'da Gündoğan Mahallesi'ne gidip, otomobili ile beklemeye başlayan Altınöz, yanındaki ruhsatsız tabanca ile kendi aracına binen boşanma aşamasındaki eşine 9 kez ateş etti. Havva Altınöz, başından vurularak yaralandı.

Saygın Altınöz hakkında 'Eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürerken hastanede tedaviye alınan Havva Altınöz, 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Savcılık, Saygın Altınöz hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ek iddianame verdi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Balıkesir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, CHP Balıkesir Kadın Kolları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu, sanık Saygın Altınöz ve avukatı ile Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz ile ailenin avukatı katıldı.

Savcılık mütalaasının ardından Saygın Altınöz'den savunma yapmak için izin istedi. Saygın Altınöz, boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz'ün, A.K. isimli kişiyle ilişkisi olduğunu ve bu durumun kendini psikolojik olarak yıprattığını ve sürecin bu noktaya geldiğini söyledi. Altınöz, "Yaşadığım olaylardan dolayı psikolojim bozuldu. Bu olayı yaptım ama kesinlikle planlayarak cinayeti işlemedim" dedi.