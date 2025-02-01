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        Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 08:43 Güncelleme: 01.02.2025 - 08:48
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        Balıkesir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 33 ekip ve 102 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 213 şahsın yanı sıra 856 araç sorgulanırken, 124 iş yeri ile 52 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

        Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görev sahası olan Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda Adası Tabiat Parkı ve kırsal mahallelerde gerçekleşen uygulamada "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü ile çeşitli suçlardan arama kaydı olan 12 zanlı yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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