Balıkesirli "davulcu Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı

İzgi için Çınarlı Şevkiye Camisi'nde öğle vakti törene İzgi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Uzun yıllar sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında davul çalan 53 yaşındaki İzgi, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. İzgi'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi olan Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.

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