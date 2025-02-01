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        Balıkesirli "davulcu Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden "davulcu Ahmet" olarak bilinen Ahmet İzgi'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 15:29 Güncelleme: 01.02.2025 - 15:41
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        Balıkesirli "davulcu Ahmet" son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden "davulcu Ahmet" olarak bilinen Ahmet İzgi'nin cenazesi memleketi Balıkesir'de defnedildi.

        Uzun yıllar sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında davul çalan 53 yaşındaki İzgi, tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybetti. İzgi'nin yakınları tarafından alınan cenazesi, memleketi olan Balıkesir'in Bandırma ilçesine getirildi.

        İzgi için Çınarlı Şevkiye Camisi'nde öğle vakti törene İzgi'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından İzgi'nin cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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