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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma'da Mahalle Ligi Futbol Turnuvası başladı

AA

Bandırma'da Mahalle Ligi Futbol Turnuvası başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesiyle hazırlıkları tamamlanan Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’nın açılış programı Gelişim Spor Kulübü Halı Sahası’nda gerçekleştirildi.

Bandırma ilçesinde bu yıl 4'üncüsü organize edilen Mahalle Ligi Futbol Turnuvası’nda 5 ayrı yaş grubundan toplam 160 takım yer alacak. Birinci olan takımlar, ilçeler arası maçlarda Bandırma’yı temsil edecek. Ayrıca, bu yıl turnuvaya futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol branşları da eklendi.

Turnuvanın açılış programında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, sporculara başarılar diledi.

Bandırma Belediye Başkan Vekili Mesut Özdemir ise turnuvanın bugüne dek en büyük katılımla gerçekleştiğini vurguladı.

Tüm sporculara sakatlıktan uzak bir turnuva temennisinde bulunan Özdemir, şöyle konuştu:

"Hemşehrilerimizin bir araya geldiği, birlikte vakit geçirip dostça rekabet edebilecekleri bu etkinliklerin var olması, çoğalması için emek vereceğiz. 7 Ocak’ta başlayacak final etapları sonrası 14 Ocak günü de final maçları oynanacak ve kazanan takımlarımız Balıkesir’de Bandırma'mızı temsil edecek. Skorlar ne olursa olsun dostluk ve centilmenlikle anılan bit turnuva olacağına inanıyorum.

Bandırma Belediyesi olarak 29 devlet okuluna hem mahalle ligi hem de okul müsabakalarında kullanılmak amacıyla kendilerine özel okul renklerinden oluşan her okula 20'şer adet olmak üzere 580 forma takımı yaptırdık. Bunun da dağıtım törenini çarşamba günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz."

Ömerli Mahallesi Muhtarı Murat Karaca, Mehmet Birol Şahin ve Mesut Özdemir’e Ömerli Futbol Kulübü atkısı hediye etti.

Yaklaşık 2,5 hafta devam edecek turnuva heyecanı, protokolün temsili santra vuruşunun ardından oynanan Müftülük-Güney Marmara Zabıta Amirliği müsabakasıyla başladı. Müftülük maçı 7-4 kazandı.

Açılış programına, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, büyükler yaş grubunda mücadele edecek takımların futbolcuları ve sporseverler katıldı.

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