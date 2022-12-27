Uluslararası Kafkas Derneğinden Manyas Kaymakamı Koray Çelik'e plaket

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesi Kaymakamı Koray Çelik, Kafkas komutan Berzeg'in anıt mezarının yapımındaki katkılarından dolayı Uluslararası Kafkas Derneğince plaketle ödüllendirildi.

Manyas Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Etimesgut Korkut Ata Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ödül töreninde, Çelik’e televizyon kategorisinde Manyas’ın kırsal Tepecik Mahallesi'nde bulunan Kafkas komutan Hacı Berzeg’in mezarının yapılması konusunda gösterdiği duyarlılık ve çalışmalar için plaket verildi.

Çelik, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Şehit babamızla Tepecik Mahallemizde şehidimizin mezarını ziyaretten dönerken kenarda duran bir mezar gördük. Bunun büyük Çerkes komutan Hacı Grandug Berzeg'e ait olduğunu belirledik. Ben Çerkes değilim, bir milletin acısını anlamak için o milletten olmaya hiç gerek yok. Yücel Yılmaz başkanımız ve Orhanlı Dernek Başkanımız Mehmet Aydemir ile oturup ne yapabiliriz diye istişarede bulunduk. Komutanımızın anıt mezarını yapmış olduk. Beni bu ödüle layık gördüğü için Oğuz Berk başkanım ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Törende Çelik’e, Nadir Yamaç tarafından kalpak ve plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.