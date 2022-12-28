Bandırma Belediyesinden 29 okula forma, şort ve tozluk desteği

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, "Formalar bizden, spor yapmak sizden" sloganıyla 29 okula, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla forma, şort ve tozluk dağıtımı gerçekleştirdi.

Törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, kamu kurum kuruluşlarının da içinde olduğu, birliği, beraberliği kaynaşmayı, müsabaka kazanmayı, kaybetmeyi hep beraber tadacakları güzel bir organizasyon başlattıklarını belirtti.



Yerel yönetim olarak organizasyonda yer alan 29 okulun yanında olmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Tolga Tosun, şunları kaydetti:

"Belediye hepimizin belediyesi, öğretmenlerimizin, kardeşlerimizin belediyesi. Biz de belediyeyi yöneten kişi olarak en adaletli, eşit şekilde sizlere hizmeti getirmeye çalışıyoruz. Balıkesir’de bu ilk uygulama ve Bandırma'da yapılıyor. Bandırma aynı zamanda tarihin kenti, kültürün kenti tabii hem de aynı zamanda sporun kenti. Gençlerin kenti. Bugün baktığınız zaman 21 bine yakın üniversite öğrencisi olan, yüzde 25 genç nüfusu olan bir kent. Biz de gençlerimizin daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda, daha yeşil bir Bandırma’da yaşaması için uğraşıyoruz."



Konuşmaların ardından Tolga Tosun ve protokol üyeleri, 29 okulun yöneticilerine 20'şer forma, şort ve tozluktan oluşan spor malzemelerini teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.