Balıkesir Emniyet Müdürü Onar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yurt içi ve yurt dışında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Onar, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğrafları seçerken çok zorlandığını belirten Onar, her fotoğrafın birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.