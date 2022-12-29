Milletvekili Canbey, İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.



Öğrencilerle söyleşi yapan Canbey, kendisinin de bu okulun sıralarında eğitim gördüğünü, lisenin yurdunda kaldığını söyledi.



İmam hatip neslinin yetişmesine özel önem verdiklerini belirten Canbey, "Çünkü biz bu güzel çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı bize dürüstlüğü, samimiyeti, hasbiliği, ülkesine, milletine, bayrağına yürekten bağlı olmayı öğretti. Biz bu okullarda mücadeleyi, sabrı, dirayeti, cesareti öğrendik. Biz imam hatiplerde ahlakı, dayanışmayı, paylaşmayı öğrendik." dedi.

Canbey, artık imam hatiplerin hem milletin hem de devletin okulları olduğunu dile getirdi.



İmam hatip liselerinin sahip oldukları engin tecrübeyi günün imkanlarıyla buluşturarak geleceğin okulları haline dönüşmesini hedeflediklerini aktaran Canbey, şöyle devam etti:



"Bu sebeple kardeşlerimden, akademik başarılarının yanında sanat, kültür, spor gibi hayatın farklı alanlarında da başarılı çalışmalar yürütmelerini istiyorum. Gençler unutmayın, 'Bu okulların harcında kara tahta önünde ölmek isterim' diyen, ertesi günkü dersine hazırlanırken son nefesini veren Celal hocamız gibi mesleğine aşık öğretmenlerin fedakarlığı vardır. Okullarımızı istikbale taşıyacak olan sizlerin, öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin çabalarıdır. Hep beraber okulumuzu Türkiye Yüzyılı’na hazırlayalım."



Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milletvekili Canbey, öğrencilerle öz çekim yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.