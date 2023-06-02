Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adil Çakır idaresindeki 17 SS 191 plakalı otomobil, Balıkesir-İvrindi kara yolunun Soğanbükü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak karşı yönden gelen Mustafa Kocayayla yönetimindeki 34 CUG 252 plakalı otomobille çarpıştı.

Kocayayla'nın kontrolündeki araç, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada, Adil Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü Kocayayla ile aynı araçtaki Alican Evci ile Melike Avcı yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince İvrindi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çakır'ın cenazesi, aynı hastanenin morguna gönderildi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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