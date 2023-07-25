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        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 18:23
        Balıkesir'de kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi, Karesi, Marmara ilçelerinde 17-23 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alınırken, 5 bin 640 sentetik uyuşturucu hap, 633 ectasy, 393 gram metamfetamin, 228 kenevir bitkisi, 135 gram skunk, 17 gram sentetik esrar, 12 gram esrar, 8 tabanca, 4 av tüfeği, 462 tabanca/av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 şişme bot, 1 tekne motoru ve suç geliri olduğu tespit edilen 87 bin 100 lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuklandığı belirtildi.

        Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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