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        GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 20:29
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        GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

        Ekipler, hasar gören alanın boyutunun ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmasını sürdürüyor.

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