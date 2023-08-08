GÜNCELLEME - Balıkesir İvrindi'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
Ekipler, hasar gören alanın boyutunun ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmasını sürdürüyor.