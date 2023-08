Şanlıurfa'ya atanan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'den uğurlandı

BALIKESİR (AA) - Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valiliğine atanan Hasan Şıldak için Balıkesir'de uğurlama töreni düzenlendi.

Valilik binası bahçesinde düzenlenen programda gazetecilere açıklama yapan Vali Şıldak, 3 yılı aşkın sürede güzel bir çalışma ortamında görev yaptığını söyledi.

Görev süresi boyunca güzel işlere imza atmaya çalıştıklarını belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızda şu an bizi uğurlamaya gelen bütün kıymetli kurumlarımızın temsilcileri, vatandaşlarımız, siyasi partiler herkes bize destek oldu. Balıkesir'in basınına da çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza sizlerin vasıtasıyla 'Allah'a ısmarladık' diyorum. Vedalarda bir hüzün vardır ancak bizim vedamız aynı zamanda bir başlangıç. Şimdi bir başka coğrafyada, ülkemizin bir başka güzel ve önemli noktasında peygamberler şehri olan Şanlıurfa'da hizmet etme onurunu yaşamış olacağız. Bu vesile ile herkesin haklarını helal etmesini istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza en derin saygı ve sevgilerimizi, bize olan teveccühleri, hoşgörüleri için her zaman sağladıkları yoğun destek için teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Onlara veda ederken Balıkesir'imizi, Kuvayımilliye şehrimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı, her zaman kalbimizde çok güzel bir yeri olacağını ifade etmek istiyorum."

Vali Şıldak, konuşmasının ardından kurum amirleri, müdürler ve vatandaşlarla vedalaştı. Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak, vedalaşma esnasında duygusal anlar yaşadı.

Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak, daha sonra kentten ayrıldı.