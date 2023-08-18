Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyas Kazak fasulyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyas Kazak fasulyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, göl kenarında 222 yıl yaşadıktan sonra ana yurtlarına dönen Don Kazaklarının miras bıraktığı fasulye, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret olarak tescillendi.

        Rus Çarlığı'na isyan ederek Osmanlı Devleti'ne sığınan ve 1740 yılında Manyas Gölü kenarında eski adı Kazaklar köyü olan kırsal Kocagöl Mahallesi'ne yerleşen topluluk, kendi yörelerine has fasulye tohumlarını da beraberinde getirdi.

        Fasulye tohumlarını yöre halkı ve çiftçileriyle de paylaşan Don Kazaklarının torunları, 1962'de Türkiye'den göç ederek ana yurtlarına döndü.

        Kendilerine miras kalan fasulyenin üretimine devam eden mahalle halkı, yıllardır geçimlerini Manyas Kazak fasulyesinden sağlıyor.

        Bu fasulye, kolay pişmesi, kabuğundan ayrılmaması ve lezzetiyle farklılık gösteriyor.

        Ürün için Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı ve Bandırma Ticaret Odası Meclis Üyesi Fevzi Karakaş'ın önerisiyle TÜRKPATENT'e yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.

        Bandırma Ticaret Odasının müracaatını değerlendiren TÜRKPATENT tarafından hazırlanan tescil belgesi, Oda Başkanı Adem Yılmaz ve Meclis Üyesi Karakaş'a verildi.

        Fevzi Karakaş, AA muhabirine, Manyas Kazak fasulyesinin tamamen doğal şartlarda üretildiğini söyledi.

        Coğrafi işaret tescilinden duyduğu mutluluğu dile getiren Karakaş, "Tescil, yeni bir hayal ve yeni bir umuttur. Bir değerimize daha değer katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihi mirası çok güzel olan Kazak fasulyemiz ilçemizin Kocagöl Mahallesi ile Salur ve Hamamlı mahallelerinde yetiştirilmektedir. Göl boyunda yetişen bu fasulye sarı koza ve kuru fasulye halinde tüketiliyor. İlçemizin bir fasulye şehri olacağına inanıyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da rapçilere operasyon! 4 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 4 gözaltı var
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Dede ve torunu devrilen duvarın altında can verdi!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu görevine başladı
        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu görevine başladı
        Bandırma'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bandırma'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Bandırmaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Bandırmaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
        Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
        Balıkesir'de yürüme engelli çocuğun denize girme hayalini belediye ekipleri...
        Balıkesir'de yürüme engelli çocuğun denize girme hayalini belediye ekipleri...