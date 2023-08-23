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        Edirne'deki kazada hayatını kaybeden kadın polis memuru, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:04 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:04
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        Edirne'deki kazada hayatını kaybeden kadın polis memuru, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
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        BALIKESİR (AA) - Edirne'de bir otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Melike Dilek'in (27) cenazesi, memleketi Balıkesir’de toprağa verildi.

        Polis memuru Dilek’in Türk bayrağına sarılı tabutu ilk olarak tarihi Zağnos Paşa Camisi’ne getirildi. Dilek’in annesi Gülizar ve babası Selçuk Dilek ile kardeşler, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle vakti helallik alınmasının ardından cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç kıldırdı.

        Melike Dilek'in naaşı, Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ortamandıra Mahallesi'ne götürülerek mahalle mezarlığında defnedildi.

        Törene, Dilek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve çok sayıda kişi katıldı.

        Melike Dilek'in mesleğe geçen şubat ayında başladığı öğrenildi.

        - Olay

        Polis memuru Hasan Burak Önder'in kullandığı 07 ALU 521 plakalı otomobil, 22 Ağustos'ta Edirne-Havsa kara yolunda Kadir Sekin idaresindeki 39 AAG 785 plakalı traktörün çektiği römorka çarpmış, kazada Önder olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Aynı otomobilde bulunan polis arkadaşları Melike Dilek ve Onur Yüksel ile traktör römorkundan yere düşerek yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Polis memuru Dilek de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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